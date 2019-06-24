Монеточка зареклась читать новости о себе в Сети

Певица с удивлением прочитала ряд заголовков, посвященных ее болезни.

Некоторое время назад в Сети появились слухи о тяжелой болезни Монеточки. Сама исполнительница пожаловалась в Instagram на плохое самочувствие и обмороки.

больше по теме Лиза Монеточка пожаловалась на обморочные состояния из-за серьёзного заболевания Певица уже много лет страдает вегетососудистой дистонией.

По словам певицы, причиной ее недомогания стала вегетососудистая дистония — заболевание, которое встречается у большинства людей.

В скором времени СМИ подхватили и исказили информацию о болезни Монеточки, «приговорив» ее практически к смерти.

Лиза высмеяла очередные заголовки о своем здоровье. И заявила, что больше не хочет читать новости о себе в Сети.

«Зашла в интернет: «Тяжело больную монеточку на память снимет в кино Жора Крыжовников». Вышла из интернета навсегда», — написала она в своем аккаунте. Фолловеры поддержали исполнительницу и посоветовали ей не обращать внимание на заголовки в «желтых» изданиях.