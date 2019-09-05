Тренд на естественность: Селена Гомес отказалась от косметики

Еще недавно бывшая подружка Джастина Бибера заявила о запуске собственной линии косметики. Однако на днях девушка доказала, что может прекрасно обходиться и без нее.
Гомес выложила пост со своей подругой — Анне Бэллинс.
На снимках, сделанных вместе с Анной, Селена заразительно смеется и улыбается во все 32 зуба. Фанаты надеются, что певица наконец-то нормализовала свое здоровье и вышла из депрессии.
Да, и без грамма косметики на лице певица, кажется, выглядит только моложе. Так может и не стоит ей пользоваться, как минимум, в повседневной жизни?