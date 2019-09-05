Анна Бузова проверила нервы мужа на прочность

Пока Оля продолжает записывать хиты и искать любовь на телешоу «План Б» , ее младшая сестра наслаждается тихой семейной жизнью. Вот уже несколько дней девушка отдыхает с любимым Константином в горах в Сочи.
Поездку Анна запланировала как подарок Константину на его день рождения. А заодно и решила хорошенько пощекотать нервишки благоверному.
Девушка испробовала один из самых экстремальных аттракционов «Горки-города» — «качели» над пропастью…
«Верю, что я могу летать», — подписала она видеоролик.
Судя по видео, муж ее затею не поддержал и на горный аттракцион Бузова отправилась одна. Остается только догадываться, что же испытал Константин, видя как его парит над обрывом со скорость 80 километров в час.