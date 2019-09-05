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Анна Бузова проверила нервы мужа на прочность

Младшая сестра певицы покатилась «на качелях» над пропастью на глазах у супруга.

Анна Бузова проверила нервы мужа на прочность
https://www.instagram.com/annabuzova/

Пока Оля продолжает записывать хиты и искать любовь на телешоу «План Б» , ее младшая сестра наслаждается тихой семейной жизнью. Вот уже несколько дней девушка отдыхает с любимым Константином в горах в Сочи.

Поездку Анна запланировала как подарок Константину на его день рождения. А заодно и решила хорошенько пощекотать нервишки благоверному.

Девушка испробовала один из самых экстремальных аттракционов «Горки-города» — «качели» над пропастью…

«Верю, что я могу летать», — подписала она видеоролик.

Судя по видео, муж ее затею не поддержал и на горный аттракцион Бузова отправилась одна. Остается только догадываться, что же испытал Константин, видя как его парит над обрывом со скорость 80 километров в час.

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Анна БузоваГорки-ГородКонстантин ШтрыкинОльга Бузова последние новостиСочи

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Анна Бузова проверила нервы мужа на прочность
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