Анна Бузова проверила нервы мужа на прочность

Младшая сестра певицы покатилась «на качелях» над пропастью на глазах у супруга.

Пока Оля продолжает записывать хиты и искать любовь на телешоу «План Б» , ее младшая сестра наслаждается тихой семейной жизнью. Вот уже несколько дней девушка отдыхает с любимым Константином в горах в Сочи.

Поездку Анна запланировала как подарок Константину на его день рождения. А заодно и решила хорошенько пощекотать нервишки благоверному.

Девушка испробовала один из самых экстремальных аттракционов «Горки-города» — «качели» над пропастью…

«Верю, что я могу летать», — подписала она видеоролик.

больше по теме Бузова отказалась оплачивать долг отца перед налоговой Представитель певицы отметил, что Игорь Бузов сам разберется с возникшей проблемой.

Судя по видео, муж ее затею не поддержал и на горный аттракцион Бузова отправилась одна. Остается только догадываться, что же испытал Константин, видя как его парит над обрывом со скорость 80 километров в час.