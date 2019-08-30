Бузова и Батрутдинов прилетели в Москву вместе со съемок «План Б»

Тем самым звезды подогрели слухи, что на новом реалити-шоу они выбрали друг друга.

«План Б» — уже третье шоу, на котором певица пытается встретить свою любовь. После «Дома-2» теледива участвовала в шоу «Замуж за Бузову». Правда, оба проекта не закончились для девушки заветным предложением руки и сердца.

В новом же шоу, съемки которого завершились на днях, Ольга встречается с давним другом Тимуром Батрутдиновым. По условиям проекта, Тимур на протяжении трех недель подыскивал женихов для Оли, а певица — для него. Есть и еще одно коварное правило, придуманное организаторами. Если вдруг все соискатели окажутся отвергнуты обоими звездами, то Тимур и Оля обязаны объявить себя парой. И хотя бы попытаться построить отношения.

Финал шоу до премьеры держится в строжайшем секрете, однако поклонники уже предположили, что друзья сделали выбор в пользу друг друга. Ведь в Москву с Бали звезды ТНТ прилетели вместе.

«Несколько недель пролетели, как один день! Мы закончили съемки, хотя мне кажется, что всё только начинается, — призналась автор хита «Мало половин». — Бали, спасибо тебе за невероятные эмоции, солнечные дни и звёздные ночи».

Певица добавила, что поверила в то, что на Бали исполняются желания.

«То, что здесь материализуются мысли — абсолютная правда! Лечу домой с улыбкой на лице», — заметила она.

Напомним, звезд уже как-то подозревали в романтических отношениях. Однако позже они сами развеяли все слухи, заявив, что их связывает лишь крепкая дружба.