Звездные истории В какую религию ударился Том Круз и как это мешает его личной жизни
Звездные истории

В какую религию ударился Том Круз и как это мешает его личной жизни

Ольга Моисеева

3 июля – день рождения одного из первых голливудских красавчиков, популярного актера Тома Круза. 

Последний брак Тома Круза, как и два предыдущих, закончились разводом. Избранницей актера в 2006-м стала актриса Кэти Холмс. Казалось, в новой семье все складывается хорошо, через год у пары родилась дочь, которую назвали Сури. 

Кэти Холмс. Кадр из фильма «Прикосновение огнем»
Кэти Холмс. Кадр из фильма «Прикосновение огнем»

Однако вскоре начались скандалы вокруг факта появления девочки на свет. Журналисты утверждали, что Сури родилась в результате использования замороженной спермы «отца» саентологии (религии, ярым приверженцем которой является Том Круз — авт.) Рона Хаббарда. Актер, возмущенный таким бесцеремонным вмешательством в его частную жизнь, подал на издание, опубликовавшее подобные заявления, в суд.  

Супруги прожили вместе 6 лет, после чего Кэти подала на развод и добилась через суд оформления опеки над их общей дочерью. Поговаривали, что Том Круз и молодую жену сумел втянуть в свое религиозное течение. Предположительно, именно религиозные разногласия и стали причиной их расставания.

 

После развода Кэти Холмс вновь вернулась в католичество, католичка также и ее дочь Сури. И вот здесь начинается самое интересное. Руководители церкви саейнтологии запретили Тому Крузу общаться с его дочерью. По их убеждению, для начала следует провести обряд экзорцизма над девочкой, затем приобщить ее к учению саентологов, и только после этого Крузу будет позволено с ней видеться и принимать участие в ее воспитании. 

Актер подчинился своим религиозным руководителям беспрекословно. На сегодняшний день Тома Круза называют самым известным саентологом Земли. Его гигантские гонорары и все его влияние актер использует на благо своей церкви. Так что вера для него гораздо важнее собственной 13-летней дочери, с которой он не видится вот уже несколько лет.

Мими Роджерс привлекла Круза в саентологию 

Том Круз.Кадр из фильма «Человек дождя»
Том Круз.Кадр из фильма «Человек дождя»

Несмотря на невысокий рост Тома Круза, он всегда пользовался успехом у женщин, причем, предпочитал и продолжает предпочитать высоких девушек. 

В первый раз Том женился на актрисе Мими Роджерс в 1987 году, когда ему было 25 лет. Девушка очень увлекалась модным религиозным учением – саентологией. Его приверженцы убеждены: их вера спасает мир. Однако большинство людей на планете видят другое: это – секта, которая ломает и калечит судьбы множества своих адептов. 

Том Круз в фильме «Миссия невыполнима». Фото
Кадр из фильма «Миссия невыполнима»

За три года брака Мими сумела обратить Тома в свою веру. Сама же она, впрочем, вскоре отказалась от своих убеждений. А вот Том стал убежденным саентологом. Он много раз заявлял в интервью, что только благодаря саентологии смог избавиться от дислексии – заболевания, из-за которого с детства испытывал трудности с чтением. 

Бросил Николь Кидман после 10 лет брака 

Николь Кидман и Том Круз. Кадр из фильма «Дни грома»
Николь Кидман и Том Круз. Кадр из фильма «Дни грома»Разведенный

Том Круз, снимаясь в фильме «Дни грома», познакомился с рыжеволосой красоткой Николь Кидман. Их роман был непродолжительным – очень скоро пара зарегистрировала свои отношения. Том и Николь прожили вместе 10 лет, и со стороны их брак казался идеальным. Правда, совместными детьми они так и не обзавелись, зато усыновили двоих приемных – девочку Изабеллу Джейн и мальчика Коннора Энтони. 

Том Круз и Пенелопа Крус в фильме «Ванильное небо». Фото
Том Круз и Пенелопа Крус. Кадр из фильма «Ванильное небо»

А потом Круз потерял голову от жгучей испанской красотки Пенелопы Крус и ради нее оставил семью. Роман с Пенелопой получился ярким и быстрым, как удар молнии. Но он закончился, и только тогда Том понял, что потерял: он не раз признавался, что ему больно при мысли, насколько некрасиво он поступил с Николь, и что 10 лет брака с ней были самым счастливым временем в его жизни.  

Николь Кидман запрещено появляться на свадьбе ее сына 

Приемные дети, усыновленные Томом в браке с Николь Кидман, тоже были обращены им в свою веру. В этом году Том Круз официально запретил своей бывшей жене Николь Кидман присутствовать на свадьбе их приемного сына Коннора Энтони. Причина в том, что она не саентолог. Кидман предпочла сохранить веру своих родителей и своего окружения – она осталась католичкой, не поддавшись на влияние Круза. 

Дочь Тома Круза не ведет светскую жизнь 

13-летняя Сури посещает престижную частную гимназию в Нью-Йорке. За обучение дочери Том платит 40 тысяч долларов ежегодно. Среди главных увлечений девочки – теннис, гимнастика и балет. А вот на светские мероприятия она не ходит. Кэти Холмс предпочитает вести относительно закрытый образ жизни и оберегает дочку от излишнего внимания папарацци. 

Том Круз продолжает сниматься в фильмах, по-прежнему тратя немалую часть гонораров на поддержание церкви саентологии. 

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Кэти ХолмсМиссия невыполнимаНиколь КидманПенелопа КрузСури КрузТом Круз

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В какую религию ударился Том Круз и как это мешает его личной жизни
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