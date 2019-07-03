В какую религию ударился Том Круз и как это мешает его личной жизни

3 июля – день рождения одного из первых голливудских красавчиков, популярного актера Тома Круза.

Последний брак Тома Круза, как и два предыдущих, закончились разводом. Избранницей актера в 2006-м стала актриса Кэти Холмс. Казалось, в новой семье все складывается хорошо, через год у пары родилась дочь, которую назвали Сури.

Однако вскоре начались скандалы вокруг факта появления девочки на свет. Журналисты утверждали, что Сури родилась в результате использования замороженной спермы «отца» саентологии (религии, ярым приверженцем которой является Том Круз — авт.) Рона Хаббарда. Актер, возмущенный таким бесцеремонным вмешательством в его частную жизнь, подал на издание, опубликовавшее подобные заявления, в суд.

Супруги прожили вместе 6 лет, после чего Кэти подала на развод и добилась через суд оформления опеки над их общей дочерью. Поговаривали, что Том Круз и молодую жену сумел втянуть в свое религиозное течение. Предположительно, именно религиозные разногласия и стали причиной их расставания.

больше по теме Том Круз не общается с дочерью из-за саентологии56-летний актер Том Круз уже много лет не общается со своей дочерью Сури. Он даже не поздравил дочь с днем рождения.

После развода Кэти Холмс вновь вернулась в католичество, католичка также и ее дочь Сури. И вот здесь начинается самое интересное. Руководители церкви саейнтологии запретили Тому Крузу общаться с его дочерью. По их убеждению, для начала следует провести обряд экзорцизма над девочкой, затем приобщить ее к учению саентологов, и только после этого Крузу будет позволено с ней видеться и принимать участие в ее воспитании.

Актер подчинился своим религиозным руководителям беспрекословно. На сегодняшний день Тома Круза называют самым известным саентологом Земли. Его гигантские гонорары и все его влияние актер использует на благо своей церкви. Так что вера для него гораздо важнее собственной 13-летней дочери, с которой он не видится вот уже несколько лет.

Мими Роджерс привлекла Круза в саентологию

Несмотря на невысокий рост Тома Круза, он всегда пользовался успехом у женщин, причем, предпочитал и продолжает предпочитать высоких девушек.

В первый раз Том женился на актрисе Мими Роджерс в 1987 году, когда ему было 25 лет. Девушка очень увлекалась модным религиозным учением – саентологией. Его приверженцы убеждены: их вера спасает мир. Однако большинство людей на планете видят другое: это – секта, которая ломает и калечит судьбы множества своих адептов.

За три года брака Мими сумела обратить Тома в свою веру. Сама же она, впрочем, вскоре отказалась от своих убеждений. А вот Том стал убежденным саентологом. Он много раз заявлял в интервью, что только благодаря саентологии смог избавиться от дислексии – заболевания, из-за которого с детства испытывал трудности с чтением.

Бросил Николь Кидман после 10 лет брака

Том Круз, снимаясь в фильме «Дни грома», познакомился с рыжеволосой красоткой Николь Кидман. Их роман был непродолжительным – очень скоро пара зарегистрировала свои отношения. Том и Николь прожили вместе 10 лет, и со стороны их брак казался идеальным. Правда, совместными детьми они так и не обзавелись, зато усыновили двоих приемных – девочку Изабеллу Джейн и мальчика Коннора Энтони.

А потом Круз потерял голову от жгучей испанской красотки Пенелопы Крус и ради нее оставил семью. Роман с Пенелопой получился ярким и быстрым, как удар молнии. Но он закончился, и только тогда Том понял, что потерял: он не раз признавался, что ему больно при мысли, насколько некрасиво он поступил с Николь, и что 10 лет брака с ней были самым счастливым временем в его жизни.

Николь Кидман запрещено появляться на свадьбе ее сына

Приемные дети, усыновленные Томом в браке с Николь Кидман, тоже были обращены им в свою веру. В этом году Том Круз официально запретил своей бывшей жене Николь Кидман присутствовать на свадьбе их приемного сына Коннора Энтони. Причина в том, что она не саентолог. Кидман предпочла сохранить веру своих родителей и своего окружения – она осталась католичкой, не поддавшись на влияние Круза.

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Дочь Тома Круза не ведет светскую жизнь

13-летняя Сури посещает престижную частную гимназию в Нью-Йорке. За обучение дочери Том платит 40 тысяч долларов ежегодно. Среди главных увлечений девочки – теннис, гимнастика и балет. А вот на светские мероприятия она не ходит. Кэти Холмс предпочитает вести относительно закрытый образ жизни и оберегает дочку от излишнего внимания папарацци.

Том Круз продолжает сниматься в фильмах, по-прежнему тратя немалую часть гонораров на поддержание церкви саентологии.