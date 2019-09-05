Дарья Пынзарь начала худеть на люля-кебабах

33-летняя блондинка призналась, что не может отказаться от любимого блюда.

Дарья Пынзарь уже второе лето проводит с детьми в турецкой Алании. На берегу моря звездное семейство арендует апартаменты. Там же старший сын пары пошел учиться в школу…

Только вот турецкие знаменитые яства сказались на фигуре звездной мамы. Ведь при таком разнообразии блюд хочется попробовать абсолютно все. Как-то Дарья даже посмеялась, что уже не влезает в свои старые платья.

На днях же экс-участница «Дома-2» посмеялась, что «худеет» на люля-кебабах.

«Обожаю люля-кебаб, этот рис я тоже очень люблю», — расхвалила Дарья свой обед на берегу моря. При этом звезда отметила, что картошку есть не будет, а ограничится овощами на гриле к мясному блюду.

Напомним, ранее Дарья говорила, что не торопится возвращаться в Москву. Более того, заявила, что ей достаточно «быть просто мамой» и она намерена оставить светскую тусовку.

«Это — реально парад вранья, притворства, деланных улыбок, зависти и полного лицемерия. Тебя ценят, если у тебя есть деньги, или статус, или богатый муж, и ещё ценят, если есть подписчики в соцсетях», — заявила девушка.