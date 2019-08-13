Пынзарь решила бросить светскую жизнь

Больше года назад Дарья Пынзарь с мужем Сергеем и двумя сыновьями переехала в турецкую Аланию. Супруги думали, что проведут на берегу моря лето, однако жизнь в теплой стране им настолько полюбилась, что они решили остаться.

Сейчас Дарья появляется в Москве редко и только по делам. А недавно блондинка и вовсе заявила, что хочет насовсем оставить «светскую тусовку» и посвятить себя воспитанию детей.

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«Вот раньше я ругала мужа, почему он не хочет ходить на светские мероприятия, ведь мне так нравилось. Позже поняла почему, это — реально парад вранья, притворства, деланных улыбок, зависти и полного лицемерия. Тебя ценят если у тебя есть деньги или статус или богатый муж и ещё ценят если есть подписчики в соц-сетях», — заявила Пынзарь.

Дарья добавила, что для светской жизни чувствует себя чересчур наивной и до сих пор не понимает, когда люди ей откровенно пользуются.

«Как только перестала доверять, мне стало напряжно ходить на это все и я всегда чувствовала себя не в своей тарелке, потому — что если тебя сейчас целуют и встречают как родную, значит через секунду будут встречать кого-то у кого больше подписчиков и пытаться тебя поменять местами , дабы тому человеку уступить место», — добавила экс-участница телепроекта «Дом-2».

Может поэтому Дарья в последнее время все чаще отказывается от услуг нянь и проводит сама все время с 8-летним Артемом и 3-летним Давидом.