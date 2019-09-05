Бородина объяснила, чем гражданский брак выгоден мужчинам

На глазах Ксении Бородиной уже много лет строят отношения люди разных возрастов и социальных статусов. Сама телеведущая обрела счастье во втором браке. С первым избранником бизнесменом Юрием Будаговым она прожила только три года. Даже появление на свет дочери Мару не укрепило их связь. В 2015 году звезда вышла замуж снова. На этот раз за Курбана Омарова. Она на тот момент ждала второго ребенка.

Многим известно, что Бородина смогла простить мужу измену. Пока она вынашивала их дочку, у бизнесмена произошла интрижка. Узнав правду, девушка была подавлена, но в итоге она сохранила семью. Вот уже четыре года они счастливы вместе. На днях телеведущая рушила порассуждать на тему гражданских браков, а точнее сожительства.

«Большинство людей считают, что сожительство помогает поближе узнать друг друга, а то вдруг не подходим. Да я с этим согласна, но, на сколько должен затянуться этот „гражданский брак“?», — написала Ксения.

Она уверена, что для мужчинам удобно так жить, а вот женщины со временем начинают чувствовать, что их не уважают. Бородина подчеркнула, что в таком браке по факту нет никаких обязанностей. Мужчина может в любой момент найти другую даму сердца, а его бывшая пассия так и не дождется похода в ЗАГС.

«Это отношения по типу, я буду жить с тобой, пока не встречу , кого то лучше, так не уверен нужна ли ты мне на всю жизнь и тянутся подобные отношения годами. Конечно штамп в паспорте тоже не гарантия, люди ведь разводятся, но мне кажется, когда вступают в брак, то это серьёзный шаг», — добавила звезда.

Одни поклонники согласились с Бородиной, а другие признались, что счастливы со своими вторыми половинками и без штампа в паспорте. «Я сама против брака, мне штамп в паспорте совершенно не нужен», «Полный бред, какая разница, кто, что подумает обо мне. Главное чтобы было доверие, любовь и уважение», «Считаю что не важно как называть то время, когда вместе хорошо. Гражданский брак, гостевой, сожительство, официальный», — прокомментировали пост подписчики.

А вы жили вместе с избранником до свадьбы?