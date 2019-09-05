Алла Пугачева отыскала в Юрмале чудо-дерево

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева в Instagram разместила снимок, на котором можно увидеть некое дерево. Судя по всему, его звезда отыскала в латвийской Юрмале, где уже два месяца отдыхает вместе с мужем телеведущим Максимом Галкиным и своими детьми — близнецами Гарри и Лизой.

«Вот такое дерево нашла. Находка для модельеров», — заявила яркая исполнительница.

Любопытно, что в комментариях пользователи стали строить догадки, почему вдруг Примадонна решила разместить дерево. Кто-то пошутил, что под деревом она подразумевает Максима Галкина. Также среди подписчиков стала популярна версия, что это новый костюм бывшего супруга Примадонны Филиппа Киркорова. Как известно, поп-король без ума от всевозможных нарядов.

Кстати, обращает на себя внимание, что за последние сутки Примадонна разместила в Instagram уже третий пост. Доселе она не проявляла такой активности в социальных сетях. Ранее записи у нее на страничке появлялись в лучшем случае раз в неделю. А вот супруг звезды Максим Галкин, напротив, ушел в тень. В его блоге уже несколько дней нет свежих обновлений.