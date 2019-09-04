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Пугачева призналась, что ей нельзя больше пяти минут находиться на солнце

Супруга Максима Галкина ни разу за лето не появилась с мужем на берегу Балтийского моря.

Пугачева призналась, что ей нельзя больше пяти минут находиться на солнце
Пугачевой нельзя долго быть на солнце/globallookpress.com

Певица Алла Пугачёва в Instagram рассказала, что она обожает солнце, но оно ей противопоказано, из-за чего звезда испытывает определенный дискомфорт. «Пять минут на солнце и результат на лице. Веснушки. Может, это молодость пришла?» — пошутила Примадонна.

Отметим, что нынешнее лето супруга телеведущего Максима Галкина вместе с детьми проводит на Рижском взморье. В Юрмале звезды снимают огромный особняк. Надо сказать, что нынешним летом Максим Галкин много раз выкладывал снимки с городских пляжей. Как правило, на берегу он появлялся либо один, либо с детьми. Пугачева под палящим солнцем действительно предпочитала не показываться.

Добавим, что в комментариях под постом Примадонны отметилась продюсер Яна Рудковская. Она в очередной раз выразила восхищение исполнительницей и ее юмором. Правда, некоторые подписчики почему-то посчитали, что таким образом Рудковская «подлизывается» к Пугачевой.

Между тем скоро Пугачева со своей семьей уже должна вернуться в столицу с отдыха. В Латвии она отдыхает уже больше двух месяцев.

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Алла ПугачеваАлла Пугачева и Максим ГалкинМаксим ГалкинЮрмала

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Пугачева призналась, что ей нельзя больше пяти минут находиться на солнце
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