Волочкова призвала прощать друг другу «промахи жизни»

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram рассказала, что приехала в родной Санкт-Петербург, где она провела детство и где делала первые шаги к своему успеху. Звезда посетила часовню Ксении Блаженной.

«Любимый и родной Санкт-Петербург и святые его места», — заметила танцовщица и разместила видеозапись, во время которой призвала людей прощать друг друга и не корить за ошибки.

«Дорогие друзья. Вы знаете, я нахожусь в удивительном месте. Я, честно говоря, была здесь 20 лет назад. Это храм Ксении Петербуржской. Я просто очень люблю родной мой город Санкт-Петербург. За эти сутки у меня столько эмоций. Здесь такие потрясающие люди живут. Я хочу всем пожелать истинных благ. Добра, счастья, радости, любви. Давайте все будем добрее друг к другу. Будем прощать друг друга. Какие-то, может быть, промахи жизни. Может, что-то мы делаем не так. Всем свойственно ошибаться. Мы должны в любом случае оставаться людьми. Пока мы живы — можно все исправить», — заявила Анастасия Волочкова.

Напомним, что Волочкова сейчас живет с неким мужчиной, которого упорно не хочет показывать публике. Как она отмечала, не за горами свадьба. Точные сроки торжества, правда, неизвестны.