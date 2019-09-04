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Анастасия Волочкова назвала свои новые любимые цветы

Балерина призналась, что все это произошло благодаря ее близким.

Анастасия Волочкова назвала свои новые любимые цветы
АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Одним из последних событий, связанных с именем Анастасии Волочковой, в последнее время была презентация ее книги «Плата за успех: откровенная автобиография». Популярно, по словам балерины, издание постоянно дополняется новомодными опциями. Все проходит успешно и Анастасия, походе, довольна.

Но еще больше она радуется вниманию, которое оказывают близкие ей люди. В своей очередной публикации в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова удивилась их умению постоянно удивлять и менять ее стереотипы, в том числе относительно любимых цветов. Теперь, как утверждает звезда она любит белые лилии, а не розы.

Комментарии у артистки по-прежнему закрыты, так что узнать о реакции поклонников балерины ничего не удастся.

Напомним, ранее балерина нелестно высказалась о своем предыдущем супруге, бизнесмене Игоре Вдовине. Волочкова утверждает, что он до сих пор живет за ее счет.

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Анастасия Волочкова назвала свои новые любимые цветы
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