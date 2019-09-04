«Нашел красоту в душе женщины»: Водянова и Шейк скорбят о Линдберге

Известный в модных кругах, любимый фотограф знаменитостей, Питер Линдберг скончался 3 сентября. Он не дожил до своего 75-летия всего несколько месяцев. Считается, что именно этот мужчина создал феномен супермоделей 90-х, которые стали получать баснословные гонорары. Он работал с британским Vogue. Известие о его кончине стало настоящей трагедией для всех, кто причастен к модной индустрии.
Одним из первых на печальную новость отреагировал футболист и модель Дэвид Бэкхем. Он разместил снимок, на котором смеется вместе с Питером.
«Мне трудно подобрать слова, чтобы объяснить, как сильно я любил, восхищался и уважал Питера. Он был не только невероятным талантом, но и одним из самых добрых и вдохновляющих людей, с которыми я имел удовольствие работать на протяжении многих лет. Мы потеряли легенду и удивительного человека», — отметил Дэвид.
А Наоми Кэмпбелл нашла в своем архиве селфи со знаменитым фотографом, сделанное в домашней обстановке. Она вспомнила, как он много сделал для нее. «Твоя жизненная сила, твоя оживленная улыбка… Твоя доброта и щедрость, что ты подарил мне свой дом в Париже, пока мы вместе строили мой! О, Питер, так много воспоминаний о 33-х годах, что мое сердце не может сказать ничего…» — написала модель. Она надеется, что Линдберг обрел спокойствие и теперь будет отдыхать.
А Рианна была так потрясена, что не смогла подобрать много слов. «Я до сих пор не могу поверить в это. Мы потеряли легенду», — призналась она. К слову, фотографу довелось поработать и с российскими красавицами, которые тоже почти его память.
Ирина Шейк опубликовала не только снимок с Питером, но и кадр, где у нее широко открыт рот от удивления. Это фото сделал Линдберг во время их первой совместной работы.
«Он сказал мне, что съемки закончились, и тогда он сделал фотографию. Я была взволнована, а также напугана, когда снималась с ним в первый раз», — отметила девушка. «С того дня я действительно влюбилась в Питера. Он был как маленький ребенок, который любил есть, смеяться и веселиться. Он нашел красоту в душе женщины, а не в прическе и косметике. Для меня это большая честь и честь быть сфотографированной вами, знать вас и называть вас другом», — высказалась Ирина.
Наталья Водянова тоже сохранила лишь теплые воспоминания о знаменитом фотографе. «Вы должны были знать его, чтобы понять, насколько он был теплым, интенсивным и блестящим… Питер всегда будет жить в наших сердцах и благодаря его прекрасной работе — вам будет ужасно его не хватать», — заявила она.
А историк моды Александр Васильев опубликовал обложку журнала, которую сделал Линдберг вместе с выдающимися моделями.
Очень сожалеет, что не успела лично познакомиться с ним, актриса Ольга Ефремова. «Он — один из моих самых любимых фотографов. Я всегда мечтала с ним проработать… не успела… Теперь уже в другой жизни! У меня есть два портрета, сделанные моими друзьями. Я вижу в них вдохновение его творчеством», — поделилась девушка.
А вы сталкивались с работами этого фотографа?