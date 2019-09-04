Умер любимый фотограф знаменитостей Питер Линдберг

В 74 года 3 сентября ушел из жизни известный фэшн-фотограф Питер Линдберг, который фотографировал для глянцевых журналов с 1978 года. Считается, что именно создал феномен супермоделей 90-х, которые стали получать баснословные гонорары.

Под прицелом его фотоаппарата были такие звезды, как Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Настасья Кински, Наталья Водянова, Кейт Мосс и многие другие. Работали с ним и русские модели. Например, Ирина Шейк и Ольга Родионова. Они обе снимались для французского журнала Numéro. Он много работал для журнала Vogue. Совсем недавно Меган Маркл пригласила его для работы над номером Vogue, где она стала приглашенным редактором. Оба остались в восторге от сотрудничества.

О смерти фотохудожника сообщили на его странице в Instagram. Известно, что у него осталась супруга, 4 сына и 7 внуков.