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Роман Маякин не стал отрицать симпатию к Анфисе Черных

По словам актера, они очень сдружились на острове во время съемок в «Последнем герое».

Роман Маякин не стал отрицать симпатию к Анфисе Черных
Анфиса Черных сдружилась с Маякиным на острове/globallookpress.com

Актер Роман Маякин в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своих отношениях с моделью и актрисой Анфисой Черных, которая получила широкую известность после роли Маши Большаковой в картине «Географ глобус пропил». Тогда на съемочной площадке она стала партнершей актера Константина Хабенского.

Роман Маякин. Фото
Маякин рассказал об отношениях с Черных/globallookpress.com

По словам Романа Маякина, с Анфисой Черных они очень сдружились во время проекта «Последний герой». Борис Корчевников спросил, был ли у них роман на острове. «Если честно, когда вокруг тебя 80 видов змей, по ночам бегают крысы, а в мешке всего 200 граммов риса на день, то как-то не до романов. С Анфисой я сейчас поддерживаю отношения. Мы с ней общаемся больше, чем с другими участниками проекта», — заявил Маякин.

Как отметил актер и звезда сериала «Сладкая жизнь», чтобы вступить в новые отношения нужно выйти из старых. Как он считает, сейчас он уже способен строить новую любовь. Отметим, что несколько лет назад он расстался с гражданской супругой Еленой Кулевой, с которой прожил 11 лет.

«Сейчас в моей жизни есть человек, который не дает мне спокойно спать. И надо сказать, что она пользуется этим. Но пока я не готов озвучить ее имя», — заявил актер, так и не ответив, идет речь о Черных или нет.

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Анфиса ЧерныхБорис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"Роман Маякин

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Роман Маякин не стал отрицать симпатию к Анфисе Черных
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