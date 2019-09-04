НОВОСТИ

Роман Маякин объяснил причины расставания с Еленой Кулевой

Пара была вместе на протяжении одиннадцати лет.

Роман Маякин объяснил причины расставания с Еленой Кулевой
Маякин объяснил, почему расстался с гражданской женой/globallookpress.com

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Роман Маякин объяснил в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1», почему расстался со своей гражданской супругой Еленой Кулевой. Вместе пара была на протяжении одиннадцати лет. У них есть совместный сын, которому сейчас уже восемь лет.

Роман Маякин. Фото
Маякин расстался с Еленой Кулевой/globallookpress.com

По словам Маякина, их с Кулевой познакомила общая подруга. Он не считает, что между ними случилась любовь с первого взгляда. «Лена, когда мы познакомились, была замужем. У нее уже было трое детей. Потом она развелась и где-то через полгода между нами начались отношения. У меня как раз был чертовски сложный период в профессии, и Лена мне очень помогла своими советами», — сообщил актер.

Ведущий Борис Корчевников поинтересовался, почему актер так и не взял в жены Кулеву. «Свадьба требовала каких-то финансовых вложений, а нам всегда было и так хорошо вместе. Да и Лена на свадьбе никогда не настаивала», — заметил Маякин.

Однако спустя 11 лет гражданский брак рухнул. «Я вдруг понял, что начал двигаться в другом направлении. Но Лена за мной не пошла. Либо ты идешь, либо за тобой идут. А я прекрасно знаю, куда мне нужно двигаться. К этому я иду постепенно. Наш развод длился в течение двух лет. Сейчас мы уже налаживаем наши отношения. Все-таки у нас есть совместный сын. Он знает, что родители расстались. Я с ним беседовал на этот счет», — сказал Роман Маякин.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Борис КорчевниковЕлена КулеваПрограмма "Судьба человека"Роман Маякин

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Роман Маякин объяснил причины расставания с Еленой Кулевой
Интересно?
Поделись с друзьями: