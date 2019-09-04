Роман Маякин объяснил причины расставания с Еленой Кулевой

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Роман Маякин объяснил в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1», почему расстался со своей гражданской супругой Еленой Кулевой. Вместе пара была на протяжении одиннадцати лет. У них есть совместный сын, которому сейчас уже восемь лет.

По словам Маякина, их с Кулевой познакомила общая подруга. Он не считает, что между ними случилась любовь с первого взгляда. «Лена, когда мы познакомились, была замужем. У нее уже было трое детей. Потом она развелась и где-то через полгода между нами начались отношения. У меня как раз был чертовски сложный период в профессии, и Лена мне очень помогла своими советами», — сообщил актер.

Ведущий Борис Корчевников поинтересовался, почему актер так и не взял в жены Кулеву. «Свадьба требовала каких-то финансовых вложений, а нам всегда было и так хорошо вместе. Да и Лена на свадьбе никогда не настаивала», — заметил Маякин.

Однако спустя 11 лет гражданский брак рухнул. «Я вдруг понял, что начал двигаться в другом направлении. Но Лена за мной не пошла. Либо ты идешь, либо за тобой идут. А я прекрасно знаю, куда мне нужно двигаться. К этому я иду постепенно. Наш развод длился в течение двух лет. Сейчас мы уже налаживаем наши отношения. Все-таки у нас есть совместный сын. Он знает, что родители расстались. Я с ним беседовал на этот счет», — сказал Роман Маякин.