Боня призналась, что бывший гражданский муж не пустил ее с дочерью в США

Личную жизнь Виктории Бони не обсуждал только ленивый. Модель всегда пользовалась вниманием мужского пола, однако замужем ни разу не была. Несколько лет назад она жила в гражданском браке с сыном ирландского миллионера Алексом Смерфитом. У влюбленных родилась дочь Анджелина, однако до ЗАГСа дело так и не дошло, молодые люди расстались.

В последнее время Боня жила в Монако, где и Смерфит. Экс-влюбленные решили, что им нужно сохранить хорошие отношения ради дочери. Однако сегодня Виктория призналась, что переехала вместе с Анджелиной в Лондон. При этом модель уточнила, что сначала хотела улететь в другую страну.

«В США хотели, но Алекс нас не пустил так далеко», — сообщила Виктория своим поклонникам в Инстаграме.

Напомним, Боня шесть лет была вместе с бизнесменом Алексом Смерфитом. Причину расставания модель так и не назвала. Отметила лишь, что молодые люди устали друг от друга.