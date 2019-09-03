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Сын Наташи Королевой устроил безумные танцы

Юноша зажег под трек группы #2Маши «Мама, я танцую».

Сын Наташи Королевой устроил безумные танцы
Сын Королевой и Тарзана устроил зажигательные танцы ФОТО: https://www.instagram.com/arkhipglushko/

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко устроил безумные танцы. 17-летний Архип поделился зажигательным видео на своей странице в Instagram. Он станцевал под популярный трек группы #2Маши «Мама, я танцую».

Свои подписчикам парень объяснил, что «Иногда бывают моменты, когда хочется сойти с ума».

Видимо сейчас именно такой момент и молодой человек себе ни в чем не отказывает – танцует, не задумываясь о том, что скажут окружающие, сообщает Пятый канал.

Подписчики сошлись во мнении, что «иногда надо сходить с ума».

«Круто! Достойный сын своих родителей… А родители у тебя суперские!» — написал один из пользователей.

Кстати, молодой человек какое-то время жил в Майами, а недавно вернулся в Россию. Он потупил в школу экономики и активно изучает иностранный язык – выбор пал на японский. А еще парень мечтает стать артистом и встречается с фотомоделью и бывшей участницей проекта «Дом-2» Марией Слугиной, пишет сайт OA.

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Тэги:

Архип ГлушкоНаташа КоролеваТарзан

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Сын Наташи Королевой устроил безумные танцы
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