Сын Тарзана и Королевой устроил романтическую фотосессию с девушкой

На днях Наташа Королева и Сергей Глушко отправились на юг, чтобы как следует отдохнуть на черноморском побережье. Компанию звездной паре составили 17-летний сын Архип и его девушка Мария Слугина.

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Наследник Тарзана не скрывает своих чувств к 23-летней возлюбленной, совсем недавно строившей отношения на проекте «Дом-2». Молодой человек регулярно публикует в Instagram снимки с Машей, а в конце отпуска пара решила устроить романтическую фотосессию на фоне моря.

В блоге Архипа появились несколько кадров, сделанных в Туапсе. На фото Глушко-младший позирует вместе со Слугиной на фоне моря, а затем страстно обнимает и целует девушку.

«Это был незабываемый отдых», – лаконично высказался сын Королевой.

Впрочем, некоторые подписчики блога посчитали, что такие близкие отношения юноше заводить пока не время. «Избранница поможет вам быть раскрепощенным. Но, наверное, еще рано!», «Это точно девочка не робкого десятка. Пара красивая», – высказались пользователи соцсети.

Отметим, Наташа Королева, как и Тарзан, совсем не против нового увлечения сына. Певица одной из первых поставила «лайк» фотосессии.