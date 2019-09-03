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Николаев заявил, что судьба песни «Третье сентября» не зависит от них с Крутым

По словам музыканта, композиция стала по-настоящему народной.

Николаев заявил, что судьба песни «Третье сентября» не зависит от них с Крутым
Николаев оценил песню "Третье сентября"/globallookpress.com

Композитор и пианист Игорь Крутой, который написал музыку для песни «Третье сентября» в исполнении Михаила Шуфутинского, на своей страничке в Instagram разместил видеозапись. На кадрах он исполняет эту композицию, сидя за роялем. Находится в это время Крутой в Нью-Йорке.

Игорь Крутой. Фото
Николаев высказался о песне «Третье сентября»/www.instagram.com/igorkrutoy65/

Композитор отметил, что много лет назад он с Игорем Николаевым написал прекрасную песню. Игорь Крутой пожелал всем прекрасного настроения и всегда оставаться бодрыми.

«Любопытно, что Игорь Николаев не прошел мимо этой записи и оставил свой комментарий. «Пролетел жёлтый лист по бульварам Москвы и долетел до Нью-Йорка! Я счастлив, что судьба этой песни больше от нас не зависит, потому что она стала реально народной и реально любимой! Люблю тебя, мой друг, мы с тобой написали настоящие песни, и, Бог даст, напишем ещё!» — заявил композитор.

Песня «Третье сентября» стала действительно народной. Каждый год третьего сентября в Сети появляется огромное количество мемов, посвященных этой композиции. Михаил Шуфутинский ранее в интервью признавался, что он, как правило, в этот день выступает, но только за очень солидные деньги. Кстати, в этом году в этот день он выступит в столице в одном из клубов.

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Тэги:

Игорь КрутойИгорь НиколаевМихаил ШуфутинскийНью-Йоркпесня "Третье сентября"

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Николаев заявил, что судьба песни «Третье сентября» не зависит от них с Крутым
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