«Мое упрямство к ней перешло»: Крутой рассказал о 16-летней дочери

Композитор уверяет: Александра очень похожа на него по характеру.

Младшая дочь Игоря Крутого появилась на свет, когда самому композитору уже исполнилось 49 лет. К своему позднему отцовству продюсер отнесся со всей серьезностью и ответственностью. Ведь на тот момент у него уже имелся родительский опыт. В июле дочери народного артиста России исполнилось 16 лет. По словам Игоря, он до сих пор удивляется тому, как Александра похожа на него по характеру.

«Даже мое упрямство к ней перешло. И она этим гордится», — приводит Hello! слова композитора.

Продюсер не скрывает: дочь во многом смотрит на мир его глазами. В детстве Саша была абсолютно «солнечной» девочкой. Не успев проснуться утром, она уже начинала улыбаться, радуя окружающих своим хорошим настроением. Александра с младенчества была привязана к отцу. Когда композитору удавалось найти время на отдых с семьей и близкими, малышка в буквальном смысле не отходила от родителя.

При этом Игорь Яковлевич подметил, что и его Саше не удалось избежать переходного возраста. Однако девочка сразу предупредила отца, что не будет испытывать его терпение.

«Саша всегда повторяет: «Тебя он не коснется». Она выводит меня за скобки этого сложного периода», — не без юмора отметил Крутой.

При этом композитор не скрывает: он хотел, чтобы его наследница занималась музыкой, однако сама Саша не проявила интерес к этому направлению.