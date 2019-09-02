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Мечты о школе: Климова пообщалась с трехлетней дочкой об учебе

Младшая наследница актрисы хочет учиться в школе, как ее старшие братья и сестра.

Мечты о школе: Климова пообщалась с трехлетней дочкой об учебе
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

Трое старших детей Екатерины Климовой: 17-летняя Елизавета, 12-летний Матвей и 10-летний Корней — учатся в школе. А вот трехлетняя Белла только-только задумалась о том, когда же она станет ученицей. Малышка не стала скрывать: ей очень хотелось бы отправиться на школьную линейку, будучи первоклассницей.

«Как ты думаешь, зачем Матвей, Корней и Лиза ходят в школу?!» — спросила Беллу ее мама.

«Потому что они уже взрослые. Им нужно учиться», — немного подумав, ответила младшая дочка Климовой.

«А тебе не нужно?» — поинтересовалась у крохи Екатерина.

«Нет, я еще маленькая», — добавила малышка.

При этом в разговоре с мамой Белла заявила, что она обязательно пойдет в школу, когда немного подрастет.

17-летняя Елизавета с сестренкой Беллой (Фото: Instagram.com/klimovagram)

В Stories актриса опубликовала свежие кадры со школьной линейки старших детей. На одном из фото 17-летняя Елизавета позирует с младшей сестренкой. В этом году наследница Климовой и Ильи Хорошилова оканчивает школу. В кадре она запечатлена в черном платье и белом переднике. Для Беллы актриса подобрала схожий наряд с белым кружевом на рукавчиках и воротничке.

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Тэги:

Гела Месхидети звездЕкатерина КлимоваЗвездные детиИгорь Петренко

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Мечты о школе: Климова пообщалась с трехлетней дочкой об учебе
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