Мечты о школе: Климова пообщалась с трехлетней дочкой об учебе

Младшая наследница актрисы хочет учиться в школе, как ее старшие братья и сестра.

Трое старших детей Екатерины Климовой: 17-летняя Елизавета, 12-летний Матвей и 10-летний Корней — учатся в школе. А вот трехлетняя Белла только-только задумалась о том, когда же она станет ученицей. Малышка не стала скрывать: ей очень хотелось бы отправиться на школьную линейку, будучи первоклассницей.

«Как ты думаешь, зачем Матвей, Корней и Лиза ходят в школу?!» — спросила Беллу ее мама. «Потому что они уже взрослые. Им нужно учиться», — немного подумав, ответила младшая дочка Климовой. «А тебе не нужно?» — поинтересовалась у крохи Екатерина. «Нет, я еще маленькая», — добавила малышка.

При этом в разговоре с мамой Белла заявила, что она обязательно пойдет в школу, когда немного подрастет.

В Stories актриса опубликовала свежие кадры со школьной линейки старших детей. На одном из фото 17-летняя Елизавета позирует с младшей сестренкой. В этом году наследница Климовой и Ильи Хорошилова оканчивает школу. В кадре она запечатлена в черном платье и белом переднике. Для Беллы актриса подобрала схожий наряд с белым кружевом на рукавчиках и воротничке.