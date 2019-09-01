Климова провела уикенд с сыновьями от Петренко и дочкой от Месхи

В преддверии начала учебного года 41-летняя Екатерина Климова провела уикенд вместе с младшими детьми. Актриса уделила внимание сыновьям от Игоря Петренко и трехлетней Белле от Гелы Месхи. 12-летний Матвей и 10-летний Корней очень привязаны к маме. После развода родителей мальчики остались на попечении актрисы. При этом сама Екатерина не запрещает бывшему мужу навещать сыновей.

Этим летом стало известно о том, что Климова рассталась и с третьим мужем — Гелой Месхи. Знаменитость отказывается комментировать личную жизнь. Однако блогер Лена Миро не сомневается, что артисты разошлись из-за разницы в возрасте. Екатерина была старше Гелы на восемь лет.

Вместе с детьми актриса прогулялась по торговому центру, обновив гардероб Матвея и Корней. Августовские каникулы Екатерина посвятила работе. Экс-супруга Гелы Месхи снимается в четвертом сезоне ленты «По законам военного времени». В беседе с подписчиками Климова призналась, что на выходных она едва успевает справиться со всеми делами.

Пока Екатерина находится на гастролях или репетициях о братьях и сестренке заботиться 17-летняя Елизавета. Старшую дочь актриса родила от ювелира Ильи Хорошилова. По словам Лизы, ей часто приходится решать споры младших членов семьи, выступая в роли миротворца.