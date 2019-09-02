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От айпада до Chanel: Шепелев задумался, что дарить учителям

Телеведущий рассказал о дорогом подарке, который сделала педагогу его знакомая.

От айпада до Chanel: Шепелев задумался, что дарить учителям
Дмитрий Шепелев в своих рассуждениях начинает подбираться к школе. Фото: globallookpress.com

2 сентября, ко Дню знаний, телеведущий Дмитрий Шепелев спросил у своих подписчиков в Instagram, делают ли они подарки учителям в школе. Для примера мужчина привел одну свою знакомую, которая подарила педагогу айпад. Преподаватель «помогла» поступить первокласснику в нужную его маме школу и получила за свою помощь такой вот презент.

«Если первым подарком от первоклассника будет айпад, какие подарки делать следующие 11 лет? Сумочка Chanel?» — рассуждает Шепелев.

Он спросил у своих поклонниц, что они дарят учителям. А если деньгами, то сколько готовы потратить на презент. Вопрос для ведущего, похоже, насущный. В следующем году его сыну Платону исполнится 7 лет, пора задуматься о выборе школы для мальчика.

Многие подписчики телезвезды отмечают, что сейчас педагоги бояться брать подарки, чтобы это не было расценено как взятка. Некоторые даже от коробки конфет отказываются.

А вы дарите подарки учителям?

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День знанийДмитрий Шепелевдорогие подаркиШкола

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От айпада до Chanel: Шепелев задумался, что дарить учителям
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