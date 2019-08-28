Маленькие радости: Шепелев рассказал, как его сын стал взрослее

Дмитрий Шепелев не так давно вернулся из отпуска. Этим летом он отдыхал с шестилетним сыном Платоном и друзьями в Италии. Телеведущий стал более активно вести свой блог в соцсети и делиться разными нюансами воспитания и достижениями наследника. Он не скрывает, что доход позволяет ему покупать для мальчика любые игрушки, но мужчина не хочет его избаловать. По этой причине ведущий делает много подарков сыну только на день рождения, а в остальное время старается быть строгим.

По словам Шепелева, он разрешает Платону пользоваться гаджетами, телефоном и планшетом, но только ограниченное время. Также он не позволяет мальчику есть много сладкого. Недавно телеведущий случайно напугал наследника, рассказав, до чего может довести чрезмерное употребление сладостей. Теперь ему приходится уговаривать сына съесть мороженое. А 28 августа Дмитрий поделился новой историей.

Ведущий поведал, что недавно подарил Платону новый велосипед. Мальчик давно о нем мечтал.

«Был настолько воодушевлен и рад, что даже сказать ничего не смог. Только пошутил смешно — встал возле нового велосипеда и спросил: „Так, а где велосипед, который ты мне обещал?“ Посмеялись», — рассказал Шепелев.

По его словам, он предложил сыну пойти прогуляться и прокатиться на велосипеде. Наследник согласился, но потом узнал, что приехали его друзья, которых он все лето не видел. В этот момент телеведущий понял, что его сын не знает, как поступить.

Сам Дмитрий помог ему, сказав, что он может смело идти к друзьям. «Наверное, какой-то родитель расстроился бы, а я обрадовался, потому что произошло что-то важнее, чем день рождения или календарная дата. Сын стал немного взрослее. А это значит, у него начинается новый, интересный и яркий этап жизни», — добавил он. Поклонники восхитились мужчиной. Они отметили, что он очень хороший папа, на которого стоит равняться.

А как вы поняли, что ваш ребенок стал взрослее?