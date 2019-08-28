ЗВЕЗДЫ

Маленькие радости: Шепелев рассказал, как его сын стал взрослее

Телеведущий сделал Платону долгожданный подарок, но мальчик затем поступил очень неожиданно.

Маленькие радости: Шепелев рассказал, как его сын стал взрослее
Дмитрий Шепелев. фото: globallookpress.com

Дмитрий Шепелев не так давно вернулся из отпуска. Этим летом он отдыхал с шестилетним сыном Платоном и друзьями в Италии. Телеведущий стал более активно вести свой блог в соцсети и делиться разными нюансами воспитания и достижениями наследника. Он не скрывает, что доход позволяет ему покупать для мальчика любые игрушки, но мужчина не хочет его избаловать. По этой причине ведущий делает много подарков сыну только на день рождения, а в остальное время старается быть строгим.

По словам Шепелева, он разрешает Платону пользоваться гаджетами, телефоном и планшетом, но только ограниченное время. Также он не позволяет мальчику есть много сладкого. Недавно телеведущий случайно напугал наследника, рассказав, до чего может довести чрезмерное употребление сладостей. Теперь ему приходится уговаривать сына съесть мороженое. А 28 августа Дмитрий поделился новой историей.

Ведущий поведал, что недавно подарил Платону новый велосипед. Мальчик давно о нем мечтал.

«Был настолько воодушевлен и рад, что даже сказать ничего не смог. Только пошутил смешно — встал возле нового велосипеда и спросил: „Так, а где велосипед, который ты мне обещал?“ Посмеялись», — рассказал Шепелев.

По его словам, он предложил сыну пойти прогуляться и прокатиться на велосипеде. Наследник согласился, но потом узнал, что приехали его друзья, которых он все лето не видел. В этот момент телеведущий понял, что его сын не знает, как поступить.

Сам Дмитрий помог ему, сказав, что он может смело идти к друзьям. «Наверное, какой-то родитель расстроился бы, а я обрадовался, потому что произошло что-то важнее, чем день рождения или календарная дата. Сын стал немного взрослее. А это значит, у него начинается новый, интересный и яркий этап жизни», — добавил он. Поклонники восхитились мужчиной. Они отметили, что он очень хороший папа, на которого стоит равняться.

А как вы поняли, что ваш ребенок стал взрослее?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

воспитание детейДмитрий ШепелевЗвездные детиПлатон Шепелев

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Маленькие радости: Шепелев рассказал, как его сын стал взрослее
Интересно?
Поделись с друзьями: