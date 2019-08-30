Александр Буйнов показал закулисье «Новой Волны»

Музыкант «пустил» подписчиков своего блога в гримерную и на репетицию.

69-летний Александр Буйнов, хорошо отдохнув на Лазурном берегу Франции, вернулся к рабочему процессу. Певец выступает среди приглашенных звезд на конкурсе «Новая волна» в Сочи. На своей странице в Instagram Александр выложил фото и видео закулисья музыкального события.

На снимке Буйнов стоит в гримерной и делает селфи с помощью зеркала. На столике Буйнова можно видеть целый арсенал косметических средств, но не декоративных, а для ухода за кожей. Также есть средство для укладки волос, освежающая термальная и просто питьевая вода.

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На фото артист одет вполне буднично: в длинные защитного цвета шорты до колен с крупным принтом, такого же оттенка майке с замысловатым рисунком и синюю спортивную обувь на белой подошве. Интересно, что под столиком у Буйнова просматриваются весы, Александр явно следит за весом. На видео артист репетирует при почти пустом зале в том же нехитром одеянии вместе с девушками из подпевки. Видно, что Буйнов выступает не в полную силу, а лишь легко разминается.

То, что подписчики могут видеть на ролике, заметно отличается, например, от той же эфирной картинки на ТВ-экране. На «Новой волне» артист исполнит песню «Я по-русски живу».