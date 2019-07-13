Буйнов высказался о скандале из-за гримерки Лободы

По словам исполнителя, на фестивале «Белые ночи» на всех артистов не хватало помещений для подготовки к выходу на сцену.

Сегодня в СМИ обсуждают новый скандал с участием певицы Светланы Лободы. В прошедшую пятницу, 12 июля, в Санкт-Петербурге состоялся фестиваль «Белые ночи», который проходит в Северной столице не протяжении 27 лет.

Певица рассчитывала, что организаторы концерта предоставят ей VIP-гримерку для подготовки к выступлению. Однако помещений для всех артистов не хватало, поэтому исполнителям пришлось ютиться в гримерках по 2-3 человека. Это якобы и вызвало недовольство у автора хита «Твои глаза». Сама Светлана подобные слухи опровергла.

Среди артистов на фестивале «Белые ночи» был певец Александр Буйнов. Он прокомментировал скандал, в котором оказалась замешена певица, пишет «Федеральное агентство новостей».

Буйнов отметил, что виделся перед концертом со Светланой. Однако это было мельком, они успели лишь поздороваться.

«Про скандал, если честно, не слышал. Да, было тесно, но было дружно» — высказался певец.

Напомним, историю с гримеркой прокомментировала и продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. По ее мнению, СМИ слишком пристально следят за жизнью певицы и выдумывают скандалы, которые вовсе не было.