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Буйнов высказался о скандале из-за гримерки Лободы

По словам исполнителя, на фестивале «Белые ночи» на всех артистов не хватало помещений для подготовки к выходу на сцену.

Буйнов высказался о скандале из-за гримерки Лободы
Певец Александр Буйнов. Фото: globallookpress.com

Сегодня в СМИ обсуждают новый скандал с участием певицы Светланы Лободы. В прошедшую пятницу, 12 июля, в Санкт-Петербурге состоялся фестиваль «Белые ночи», который проходит в Северной столице не протяжении 27 лет.

Певица рассчитывала, что организаторы концерта предоставят ей VIP-гримерку для подготовки к выступлению. Однако помещений для всех артистов не хватало, поэтому исполнителям пришлось ютиться в гримерках по 2-3 человека. Это якобы и вызвало недовольство у автора хита «Твои глаза». Сама Светлана подобные слухи опровергла.

Среди артистов на фестивале «Белые ночи» был певец Александр Буйнов. Он прокомментировал скандал, в котором оказалась замешена певица, пишет «Федеральное агентство новостей».

Александр Буйнов. Фото
Александр Буйнов рассказала о скандале на фестивале «Белые ночи» Фото: .globallookpress.com

Буйнов отметил, что виделся перед концертом со Светланой. Однако это было мельком, они успели лишь поздороваться.

«Про скандал, если честно, не слышал. Да, было тесно, но было дружно» — высказался певец.

Напомним, историю с гримеркой прокомментировала и продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. По ее мнению, СМИ слишком пристально следят за жизнью певицы и выдумывают скандалы, которые вовсе не было.

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Александр БуйновЛободаСветлала Лободаскандал

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Буйнов высказался о скандале из-за гримерки Лободы
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