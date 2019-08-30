Меган Маркл и принца Гарри познакомил возлюбленный Шараповой

Личная жизнь герцогини Сассекской стала одной из излюбленных тем британских репортеров. Так, журналистам таблоида The Sun удалось узнать подробности начала романа Меган Маркл и принца Гарри. Представители прессы выяснили, благодаря кому познакомились будущие супруги. Об этом рассказали в окружении Маркл, а если быть точнее, информацией поделилась ее близкая подруга. Еще до замужества, когда в СМИ только-только появились публикации о помолвке принца, будущий невестка Елизаветы II вскользь упоминала, что их встреча с Гарри состоялась благодаря общему приятелю. Однако делиться подробностями Маркл не стала.

Журналисты выдвинули свои предположения: британские издания писали о том, что молодых людей мог познакомить ресторатор Маркус Андерсон, который знал Меган с юности и якобы пересекался на различных мероприятиях с Гарри. Еще одной кандидаткой стала светская львица Виолет фон Уэстенхольц, которая тесно общалась с Маркл и лично знала внука Елизаветы II.

Однако в окружении герцогини Сассекской сообщили, что Меган и Гарри встретились благодаря возлюбленному теннисистки Марии Шараповой — британскому бизнесмену Александру Гилксу. Он был знаком с Уильямом со временем колледжа. Как и наследник престола, Александр учился в Итоне. Через принца молодой человек подружился с его младшим братом Гарри. Кроме того, Гилкс был дружен и с будущей герцогиней Сассекской. И, по словам близкой подруги Маркл, именно он в свое время познакомил младшего брата Уильяма с американской актрисой, а ныне герцогиней. Напомним, что у Гарри и Меган есть общий наследник — сын Арчи Харрисон.