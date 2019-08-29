Многодетный Оскар Кучера признался, что иногда хочет сбежать из дома

После рождения пятого ребенка актер отказался быть супер-папой. Хотя долго быть без семьи актеру тоже трудно.

Как уже сообщал портал Teleprogramma.pro, 10 июля известный российский актер и телеведущий Оскар Кучера стал отцом уже в пятый раз. Супруга звезды родила сына в одной из клиник Майами в США.

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Видимо, уж через чур стали нахваливать Оскара журналисты, потому что он, утомленный славой многодетного отца, решил высказаться по поводу ажиотажа вокруг своей персоны. Свое обращение он опубликовал на странице в Instagram. Кучера отмечает, что СМИ сделали из него какого-то супер-папу, каковым он вообще-то не является. Мол, у него одного на планете что ли пятеро детей. Да наследники соврать не дадут – он не супер-отец.

«И перед тем как улететь на спецзадание в открытый космос, я, естественно, всех накормлю, проверю уроки и уложу спать», — шутит звезда.

Но при этом, артисту, как любому другому родителю, порой, хочется убежать из дома, когда там уж очень шумно и активно. Если получается уединиться на пару дней, Оскар радуется так, как школьники отмененным урокам.

«Однако сейчас я уже три недели без семьи и надо бы веселиться по этому поводу, а мне ну прямо как воды в пустыне не хватает этого шума дома, дурацких вопросов», — признается артист.

Напомним, Оскар и его супруга Юлия воспитывают четырех общих детей: 14-летнего Александра, 11-летнего Даниила, 8-летнюю Алисию и новорожденного малыша, чье имя пара тщательно скрывает. Кроме того, у Кучеры есть еще один сын — от предыдущего брака с Майей Марковой — и его тоже зовут Александр.