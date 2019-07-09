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Оскар Кучера в пятый раз стал отцом

Супруга артиста родила мальчика.

Оскар Кучера в пятый раз стал отцом
Оскар Кучера в очередной раз стал отцом/globallookpress.com

Актер театра и кино Оскар Кучера в Instagram сообщил, что его супруга Юлия родила мальчика. Теперь у звезды уже пятеро детей. У артиста есть сын от второго брака с победительницей конкурса красоты Майей Марковой, а также трое сыновей и дочь от нынешней супруги. Роды, напомним, проходили в Майами в одной из элитных клиник.

Многие знаменитости уже оставили свои комментарии под постом Оскара Кучеры. Свои поздравления многодетному отцу принесли певец Денис Клявер, юморист Гарик Харламов, певица Саша Савельева, балерина Анастасия Волочкова, телеведущая и коллега Оскара Лера Кудрявцева. Последняя была особенно эмоциональна: «Ура! Оскарина поздравляю от всей души! Ух, блин, Юляшу поцелуй за меня», – отметила она.

Интересно, что в день родов Оскар Кучера утром размещал снимок со своей супругой из больничной палаты. Девушка готовилась к родам.

Кстати, вокруг отъезда на роды с женой Оскара Кучеры в Америку возник небольшой ажиотаж. Пользователи не оценили его стремление увезти супругу на «чужбину». Многие заметили в комментариях, что в России хватает хороших клиник. Кучера в ответ оправдался, что решение ехать в США было принято на семейном совете. Он не хотел оставлять своих детей в России. В Америке же они отдохнут и наберутся сил перед новым учебным годом. Домой семья вернется уже в расширенном составе — с новорожденным малышом.

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Лера КудрявцеваОскар Кучерарождение ребенкаСШАЮлия Кучера

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Оскар Кучера в пятый раз стал отцом
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