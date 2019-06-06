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Гордон посоветовала Собчак смириться со своей «старостью»

Адвокат обратилась к бывшей возлюбленной Максима Виторгана в Instagram.

Гордон посоветовала Собчак смириться со своей «старостью»
Ксения Собчак (Фото: Globallookpress.com)

Экс-возлюбленная соведущего Юлии Барановской в программе «Мужское/Женское» Александра Гордона — адвокат Катя Гордон обратилась к Ксении Собчак, призвав светскую львицу смириться со свой «старостью». 38-летняя Екатерина оставила соответствующий комментарий под свежим постом бывшей избранницы актера Максима Виторгана в Instagram.

Сама же Ксюша привела в своем профиле одну из цитат: «Если ты потеряла в моем лице друга, это еще не значит, что ты приобрела врага».

«Мало кто умеет так жить. Но именно подобные правила отличают благородного человека от дворняги. И наоборот, лить грязь на того, кто когда-то, пусть в прошлом, был тебе близок — верный признак «Шарикова». А вы как думаете?» — задалась вопросом Собчак.

В ответ на рассуждения телеведущей Катя Гордон решила напомнить Ксении о скоротечности времени.

«Ксюш, вероятно пора принять то, что ты старая… и не очень удачливая. Я смогла… А ты?» — обратилась к ней адвокат.

Ксения Собчак
Катя Гордон назвала Ксению Собчак «старой» (Фото: Instagram.com/xenia_sobchak)

Примечательно, что сама Ксения пока оставила без ответа реплику Кати Гордон в свой адрес. Пост Собчак всего за десять часов оценили порядка 77 тысяч человек.

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Катя ГордонКсения Собчак
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Гордон посоветовала Собчак смириться со своей «старостью»
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