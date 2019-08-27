ЗВЕЗДЫ

Мартиросян и Галустян записали пародию на Сосо Павлиашвили

Комики приглашены быть ведущими на творческий вечер артиста.

Мартиросян и Галустян записали пародию на Сосо Павлиашвили
Мартиросян и Галустян снова подарили поклонникам улыбки. Фото: Anton Belitsky/Russian Look

Известный юморист и продюсер Гарик Мартиросян выложил в Instagram видео, как он поет в стиле Сосо Павлиашвили, а подпевает ему никто иной, как Михаил Галустян.

«Готовимся к выступлению на «Новой волне», — написал шоумен.

Дело в том, что вечером обе звезды Comedy Club будут ведущими творческого вечера Сосо Павлиашвили. Очевидно, юмористы хотят подогреть интерес зрителей и телезрителей, которые увидят трансляцию концерта на одном из федеральных каналов.

Сам грузинский певец тоже «закинул приманку» в соцсеть. Он выложил видео с осликом по имени Тигр и сказал, что это животное закроет его выступление.

Напомним, Сосо Павлиашвили уже 55 лет. Он является активным пользователем Instagram, часто выкладывает видео о том, как проводит время с семьей.

А вы можете спеть в фирменной манере Сосо? 

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Гарик МартиросянМихаил ГалустянпародияСосо Павлиашвили

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Мартиросян и Галустян записали пародию на Сосо Павлиашвили
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