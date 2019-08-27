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Высоцкая и Кончаловский похулиганили во время скандинавской ходьбы

Ни день на отдыхе во Франции у звездной пары не обходится без физических нагрузок.

Высоцкая и Кончаловский похулиганили во время скандинавской ходьбы
Юлия Высоцкая/instagram.com/juliavysotskayaofficial/

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая любит не только вкусно готовить, но и заниматься спортом. Такой подход к жизни дает прекрасный результат: в свои 46 лет она выглядит как девушка и с удовольствием демонстрирует фигуру, в том числе в своем мини-блоге в Instagram. На очередной серии снимков, сделанных в отпуске во Франции, актриса появилась вместе с супругом, 82-летним режиссером Андреем Кончаловским, в коротких шортах, открывающих стройные ноги, и с палками для скандинавской ходьбы в руках.

Такой же спортивный инвентарь держит и Кончаловский, одетый в шорты до колен, хлопчатобумажную голубую рубашку и коричневую спортивную обувь. Оба супруга прячут головы от солнца в одинаковых соломенных шляпах.

Актриса вместе с мужем поднимается по грунтовой дороге на небольшую гору. Во время прогулки супруги хулиганят, направляя друг на друга палки, становясь друг за другом гуськом, обнимаясь и меряясь ростом.

Кстати, скандинавскую ходьбу Юлия чередует с ездой на велосипеде, пилатесом, плаванием, занятиями пилатесом и йогой. В интервью артистка не раз подчеркивала, что главное для поддержания стройности не интенсивность упражнений, а регулярность и последовательность.

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Андрей КончаловскийтелеведущаяЮлия Высоцкая

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Высоцкая и Кончаловский похулиганили во время скандинавской ходьбы
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