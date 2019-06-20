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Юлия Высоцкая рассказала о самой большой роскоши в жизни

Актриса уверена, что красота не спасет мир.

Юлия Высоцкая рассказала о самой большой роскоши в жизни
Высоцкая уверена, что красота не спасет мир. ФОТО: Global Look Press

Внешняя привлекательность, стройная фигура 45-летней актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой уже давно стала одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях. Многим поклонникам звезды импонирует и ее жизнелюбие, насыщенная творческая, профессиональная и личная жизнь.

Потому фанаты с завидной регулярностью интересуются, как артистке удается находиться в прекрасной форме и быть счастливой. Ну, а Юлия время от времени делится своими секретами.

Очередной пост в социальной сети Instagram звезда посвятила своему пониманию красоты и здоровья.

В первую очередь, актриса отметила, что не согласна с известным утверждением о том, что красота спасет мир. Красота, по словам Высоцкой, может быть только внешней, это дар. Но, при этом, не единственный способ быть счастливым.

«Ментальное здоровье — это разгруженная голова. Голодание помогает, но лучше — путешествия. К йоге я отношусь утилитарно, воспринимаю ее как физическую нагрузку. Я не приверженец философии йоги. Самая большая роскошь — избегать тех, кто тебе не нужен, использовать свои ресурсы на то, что тебе хочется и не тратить время и силы на то, что не приносит пользы и удовольствия, — это и есть внутреннее здоровье», — уверена актриса.

Кстати, не все подписчики приняли на веру слова звезды. Некоторые поспорили о верности утверждения Федора Достоевского в романе «Идиот».

«Если прочитать «красота спасет мир», в контексте романа, то все станет на свои места. Фраза не говорит о красоте «внешней». И ничего против красоты иметь не стоит. Красота, действительно, спасет мир. Как ни крути. Красота есть и будет. Без красоты мы не хотели бы жить», — уверена фанатка.

Впрочем, большинство поклонников благодарят Высоцкую за точность слов и признаются, что готовы подписаться под каждым из них.

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актрисайогасекреты красотыЮлия Высоцкая

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Юлия Высоцкая рассказала о самой большой роскоши в жизни
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