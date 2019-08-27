В стиле «лето»: Киркоров оригинально напутствовал своих детей в школу

В нынешнем году 1 сентября к армии первоклашек присоединится и наследник поп-короля, 7-летний Мартин. Алла-Виктория, которой в конце ноября исполнится 8 лет, пойдет уже во второй класс. Дети догуливают последние летние дни в Сочи, куда прилетели вместе с папой с гастролей из Крыма на фестиваль «Новая волна».

Находясь в Сочи, Филипп записал ролик в своем, киркоровском стиле бурлеска. На сверкающе-сияющем видео музыкант появился с детьми на сцене. На Филиппе — черные брюки и серебристая майка с принтом, Мартин одет по-школьному, в белую рубашку и черный жилет с такими же брюками. На Алле Виктории — брючный костюм в черно-белую полоску с розовыми цветами. Малыши машут игрушечными котиками и крепко обнимают папу.

«Наша жизнь в стиле «лето»! Яркая, насыщенная и блестящая! Всегда на гребне Волны! Пусть и школьный путь будет таким же сверкающим!» — напутствовал детей Филипп в Instagram, напомнив, что всего через 5 дней начнется новый учебный год.

Ранее в интервью Филипп признавался, что не захотел отдавать сына и дочь в один год и один класс, ссылаясь на Гороскоп. По мнению Филиппа, Алла-Виктория, Стрелец по гороскопу, могла бы подавлять Мартина в классе, а он, как Рак, обладает таким развитым чувством достоинства, что его гордость нельзя ущемлять.

Напомним, Филипп не раз хвастался, что Алла-Виктория делает успехи в учебе, учителя считают ее развитой девочкой. Она занимается рисованием, играет в теннис. Мартин увлекается футболом и занимается в академии испанской «Барселоны».