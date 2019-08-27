ЗВЕЗДЫ

В стиле «лето»: Киркоров оригинально напутствовал своих детей в школу

Накануне Дня знаний артист записал ролик с Мартином и Аллой-Викторией.

В стиле «лето»: Киркоров оригинально напутствовал своих детей в школу
Филипп Киркоров/instagram.com/fkirkorov/

В нынешнем году 1 сентября к армии первоклашек присоединится и наследник поп-короля, 7-летний Мартин. Алла-Виктория, которой в конце ноября исполнится 8 лет, пойдет уже во второй класс. Дети догуливают последние летние дни в Сочи, куда прилетели вместе с папой с гастролей из Крыма на фестиваль «Новая волна».

Находясь в Сочи, Филипп записал ролик в своем, киркоровском стиле бурлеска. На сверкающе-сияющем видео музыкант появился с детьми на сцене. На Филиппе — черные брюки и серебристая майка с принтом, Мартин одет по-школьному, в белую рубашку и черный жилет с такими же брюками. На Алле Виктории — брючный костюм в черно-белую полоску с розовыми цветами. Малыши машут игрушечными котиками и крепко обнимают папу.

«Наша жизнь в стиле «лето»! Яркая, насыщенная и блестящая! Всегда на гребне Волны!  Пусть и школьный путь будет таким же сверкающим!» — напутствовал детей Филипп в Instagram, напомнив, что всего через 5 дней начнется новый учебный год.

Ранее в интервью Филипп признавался, что не захотел отдавать сына и дочь в один год и один класс, ссылаясь на Гороскоп. По мнению Филиппа, Алла-Виктория, Стрелец по гороскопу, могла бы подавлять Мартина в классе, а он, как Рак, обладает таким развитым чувством достоинства, что его гордость нельзя ущемлять.

Напомним, Филипп не раз хвастался, что Алла-Виктория делает успехи в учебе, учителя считают ее развитой девочкой. Она занимается рисованием, играет в теннис. Мартин увлекается футболом и занимается в академии испанской «Барселоны».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла-Виктория КиркороваМартин КиркоровФилипп Киркоров

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В стиле «лето»: Киркоров оригинально напутствовал своих детей в школу
Интересно?
Поделись с друзьями: