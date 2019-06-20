Филипп Киркоров намекнул на участие в съемках фильма

Речь идет о продолжении кинохита 2017 года «Последний богатырь».

Филипп Киркоров известен в первую очередь своими яркими шоу и интересными зрелищными клипами. Очевидно, поп-король российской сцены решил пойти дальше и сняться в фильме.

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В своем Instagram певец опубликовал «хлопушку» со съемочной площадки. На ней было написано название проекта — «Последний богатырь», а также указаны имена режиссера и оператора: Дмитрий Дьяченко и Павел Капинос.

Подробностей Филипп раскрывать не стал. Поклонники предположили, что Киркоров решил попробовать себя в роли актера в полнометражном фильме.

«Вот это да! Неужели наши режиссёры наконец прозрели?? Не томите, расскажите!», «Филипп везде!!! Как это чудесно — брать от жизни все», «Вы играете в этом фильме? Кого?» — написали фолловеры.

Стоит отметить, что «Последний богатырь» вышел в прокат в 2017 году. Вероятно, съемочная группа приступила к продолжению картины.