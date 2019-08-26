Моменты отдыха: Максим и Гарри Галкины искупались в живописном месте

Звездное семейство Галкина-Пугачевой не всегда раскрывает места своего пребывания, в том числе во время летнего отдыха.

В Сети Instagram появилось живописнейшее фото с участием Максима и Гарри Галкиных, но, к, сожалению, сказать точно, где именно сняты отец и сын, сложно. Подписчики предположили, что звезды отдохнули в Сардинии. Так или иначе, однако, место для каникул семья выбрала поистине райское.

На снимке Максим и Гарри катаются на ярком матрасе в изумрудной лагуне с прозрачнейшей водой. Вокруг янтарные камни, зеленые деревья и лазоревое небо.

Гарри сидит верхом на матрасе в виде самолета, а Максим стоит в воде рядом с сыном.

Оба — загорелые, красивые и счастливые. Фото очередной раз обнаруживает абсолютное сходство между Галкиными.

Как известно, В Сети не раз обсуждалось то, что Гарри очень похож на Филиппа Киркорова. Максим даже записал шуточное обращение к поклонникам, во всеуслышание объявив о том, что он, Максим, — «сын» Киркорова, а значит Гарри — «внук» поп-короля.