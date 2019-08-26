ЗВЕЗДЫ

Моменты отдыха: Максим и Гарри Галкины искупались в живописном месте

Подписчики страницы звездного сына предположили, что фото сделано в Сардинии.

Моменты отдыха: Максим и Гарри Галкины искупались в живописном месте
Максим Галкин/instagram.com/maxgalkinru/

Звездное семейство Галкина-Пугачевой не всегда раскрывает места своего пребывания, в том числе во время летнего отдыха.

В Сети Instagram появилось живописнейшее фото с участием Максима и Гарри Галкиных, но, к, сожалению, сказать точно, где именно сняты отец и сын, сложно.  Подписчики предположили, что звезды отдохнули в Сардинии. Так или иначе, однако, место для каникул семья выбрала поистине райское.

На снимке Максим и Гарри катаются на ярком матрасе в изумрудной лагуне с прозрачнейшей водой. Вокруг янтарные камни, зеленые деревья и лазоревое небо.

Гарри сидит верхом на матрасе в виде самолета, а Максим стоит в воде рядом с сыном.

Оба — загорелые, красивые и счастливые. Фото очередной раз обнаруживает абсолютное сходство между Галкиными.

Как известно, В Сети не раз обсуждалось то, что Гарри очень похож на Филиппа Киркорова. Максим даже записал шуточное обращение к поклонникам, во всеуслышание объявив о том, что он, Максим, — «сын» Киркорова, а значит Гарри — «внук» поп-короля.

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Гарри Галкиндвойняшки Лиза и ГарриМаксим ГалкинФилипп Киркоров

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Моменты отдыха: Максим и Гарри Галкины искупались в живописном месте
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