Лиза Галкина появилась на новом фото с золотым украшением

На свежем снимке в соцсети девочка предстала в образе сказочной принцессы.

На новом фото, появившемся в Сети, дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина блещет утонченной красотой.

Воздушный образ принцессы как нельзя больше пришелся к лицу золотоволосой Лизе. На снимке 5-летняя малышка появилась в нарядном белом платье, расшитом под жемчуг с тонкими кружевами и рукавами, отделанными тонкой органзой.

Пышный наряд дополняет довольно сдержанная прическа: длинные волосы зачесаны назад при помощи изящной металлической заколки.

Волшебный имидж не стал бы завершенным без маленькой, но важной детали: длинной золотой цепочки с кулоном.

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Судя по снимку, очаровательная Лиза присутствует на празднике.

Возможно, драгоценность девочке досталась от папы, который любит делать подарки.

Кстати, своей супруге Алле Пугачевой Максим часто дарит жемчуг, а на свадьбу он презентовал Примадонне солидный бриллиантовый гарнитур: кольцо, серьги и колье.