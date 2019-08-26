Лиза Галкина появилась на новом фото с золотым украшением

На новом фото, появившемся в Сети, дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина блещет утонченной красотой.
Воздушный образ принцессы как нельзя больше пришелся к лицу золотоволосой Лизе. На снимке 5-летняя малышка появилась в нарядном белом платье, расшитом под жемчуг с тонкими кружевами и рукавами, отделанными тонкой органзой.
Пышный наряд дополняет довольно сдержанная прическа: длинные волосы зачесаны назад при помощи изящной металлической заколки.
Волшебный имидж не стал бы завершенным без маленькой, но важной детали: длинной золотой цепочки с кулоном.
Судя по снимку, очаровательная Лиза присутствует на празднике.
Возможно, драгоценность девочке досталась от папы, который любит делать подарки.
Кстати, своей супруге Алле Пугачевой Максим часто дарит жемчуг, а на свадьбу он презентовал Примадонне солидный бриллиантовый гарнитур: кольцо, серьги и колье.