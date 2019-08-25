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В Сети появился ретро-снимок Ротару с мужем и еще маленьким сыном

Черно-белое фото в Instagram запечатлело счастливый момент в жизни певицы.

В Сети появился ретро-снимок Ротару с мужем и еще маленьким сыном
София Ротару/instagram.com/sofiarotaru.official/

София Михайловна Ротару рано лишилась мужа. Супруг звезды, народный артист Украины Анатолий Евдокименко, ушел из жизни в 2002 году. Повторно звезда замуж так и не вышла. От Евдокименко у певицы остался сын Руслан, которому уже исполнилось 49 лет. В Сети появился черно-белый снимок, на котором вся семья в сборе.

На фото еще маленький Руслан, 10-12 лет от роду, играет на фортепьяно, мама София сидит рядом и что-то подсказывает мальчику, указывая в ноты, а Анатолий стоит у инструмента, наблюдая за происходящим. Снимок передает атмосферу и быт 80-х годов прошлого столетия. В кадре виден шкаф советских времен с книгами, модные в то время керамические вазочки.

Интернет-пользователям снимок пришелся по душе. «Какая душевная, приятная фотография. Минуты жизни», «София Михайловна прекрасна во все годы жизни», «Как быстро время летит», — написали подписчики в комментариях.

Напомним, супруг звезды Анатолий Евдокименко скоропостижно скончался на руках у Софии Михайловны. Ротару долго не могла прийти в себя после утраты любимого и впервые вышла на сцену через год после его ухода, посвятив свое выступление памяти Евдокименко.

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Тэги:

Анатолий ЕвдокименкоПевицаСофия Ротару

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В Сети появился ретро-снимок Ротару с мужем и еще маленьким сыном
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