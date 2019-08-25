Анита Цой трогательно поздравила мужа с бархатной свадьбой

Певица посетовала на то, что они с супругом редко видятся.

Анита Цой на своей странице в Instagram опубликовала семейное фото с мужем, Сергеем Цоем, которого певица ласково называет «Петровичем».

На фото Анита нежно целует супруга в щеку. Одной рукой Цой держит букет необычного, голубого оттенка, а другой обнимает импозантного Сергея, одетого в дорогой деловой серый костюм в тонкую полоску, белую рубашку и галстук. Петрович счастливо улыбается в объятиях своей звездной жены.

В подписи Анита сообщила, что они с мужем отметили 29-летие совместной жизни. От всей души поздравив супруга, певица пожелала дружной семье чаще встречаться дома. Цой посетовала, что и в день свадьбы она находится далеко, в Забайкальском крае, а супруг за границей.

Певица призналась, что они с Петровичем поднимут бокалы с шампанским и поздравят друг друга в мессенджере.

Напомним, Анита Цой вышла замуж юной девушкой в возрасте 19 лет не по любви, а потому, что Сергей Петрович понравился маме Аниты, но со временем артистка полюбила своего суженого и родила ему прекрасного сына Сергея, которому уже исполнилось 27 лет.