Анита Цой назвала ненормальной худобу Анны Грачевской

Певица Анита Цой раскритиковала фигуру бывшей жены художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского Анны. Не так давно девушка в Instagram разместила снимок, на котором по пояс обнажена. «К лету и отпуску готова! Теперь работаю над рельефом! Кто напишет самый спортивный или ЗОЖ комментарий, получит от меня 1000 рублей», — заявила Анна Грачевская и разместила откровенный снимок.

Певица Анита Цой в комментариях заметила, что хвастаться девушке в данном случае нечем. «Анна, увидела пост и не могу не написать. То, что я вижу на фото – это ужас. Кроме сделанной груди, всё остальное выглядит больным от ненормальной худобы. Или прикройтесь хотя бы платьем. Здесь нечего демонстрировать», — сказала она.

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На этом, впрочем, перепалка не закончилась. Грачевская подсчитала нужным ответить Аните Цой. «Уважаемая и глубоко мною любимая Анита. С чего вы взяли, что моя стройность «ненормальная»? Лишний вес, дряблое тело и уставшая, висящая грудь — это ужас! Ужас ещё в том, что вы сами сидели на различных диетах, вели программу про похудение, но в итоге так и не смогли научиться отличать «нормальную» стройность от «ненормальной». Я веду здоровой и спортивный образ жизни и горжусь своими результатами!».

Анна Грачевская — вторая жена руководителя «Ералаша». С ней он прожил четыре года. От этого брака в 2012 году родилась дочь Василиса. Сейчас у Бориса Грачевского новая молодая супруга.