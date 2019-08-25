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Алена Свиридова похвасталась своими спортивными сыновьями

Актриса до сих пор не верит, что это она их родила.

Алена Свиридова похвасталась своими спортивными сыновьями
Алена Свиридова/instagram.com/alenasviridova/

57-летняя Алена Свиридова опубликовала в соцсети снимок своих сыновей — 35-летнего Василия и 15-летнего Григория. Парни стоят в трусах на пустынном пляже и демонстрируют свою мускулатуру. Они улыбаются, и это сильно сглаживает их 20-летнюю разницу в возрасте, разве что телосложение Василия рельефнее и мощнее, чем у Григория.

В подписи к снимку Алена Свиридова откровенно призналась, что сама не верит — это ее сыновья.
«Это я их породила, представляете?» — написала знаменитость в Instagram.
Не меньшее удивление снимок вызвал и у поклонников певицы. «Эти прекрасные мужчины совсем не смотрятся твоими сыновьями! Мог бы быть другой «кастинг».

Василий был рожден Аленой в браке с Сергеем Свиридовым. Парень сейчас работает в Канаде программистом, где проживает вместе с родителем.

Отцом Григория является бывший гражданский муж певицы Дмитрий Мирошниченко, экс-ведущий передачи на ТНТ «Бинг-лото».

Вторым мужем певицы был Генри Пикока, сотрудник посольства США в Москве, общих детей у них не было.

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Алена Свиридова похвасталась своими спортивными сыновьями
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