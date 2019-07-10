Алена Свиридова заявила, что хочет умереть на сцене

Певица не собирается уходить на пенсию до конца своих дней.

В свои 56 лет Алена Свиридова не скрывает, что намерена выступать до тех пор, пока будет востребована. Певица с оптимизмом смотрит в будущее и не собирается завершать карьеру, когда придет пора выходить на пенсию.

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Как рассказала артистка, она не знает никого из своих звездных коллег в возрасте, кто отказался бы отправиться на гастроли, когда такие предложения поступают. В случае, если ей надоест петь, она вплотную займется писательским ремеслом, то есть будет писать книги. Пока же она готова выходить на сцену до конца своих дней.

«Жажду смерти на сцене, желательно в гримерке, чтобы публика не подверглась шокирующему действию. Прекрасно же!» – говорит Свиридова.

Переживать о пенсионном возрасте певица вряд ли будет. Она признается, что от природы ей досталась стройная фигура, которая не требует особых усилий, чтобы привести ее в форму. Впрочем, физические нагрузки звезда девяностых любит и уже давно отказалась от пользования лифтом, пишет «СтарХит».

А совсем недавно Свиридова поделилась снимком без косметики. Свой возраст она совсем не скрывает, а поклонники отмечают, что исполнительница хита «Розовый фламинго» выглядит заметно моложе ее возраста и обладает гладкой кожей, сообщал портал teleprogramma.pro.