ЗВЕЗДЫ

59-летний Николаев приехал в Геленджик без Проскуряковой

Супруга композитора отправилась в Екатеринбург к родителям.

59-летний Николаев приехал в Геленджик без Проскуряковой
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова (Фото: Globallookpress.com)

59-летний Игорь Николаев делится снимками из Геленджика. К морю композитор отправился без Юлии Проскуряковой. Вместе с трехлетней дочкой Вероникой избранница музыканта проводит каникулы в родном Екатеринбурге. Девушка решила навестить родителей и отдохнуть от мегаполиса.

Ранее Проскурякова успела побывать в Сочи, в то время, как ее супруг остался дома на хозяйстве с маленькой дочкой. Вернувшись в Москву Юлия решила съездить в гости к маме и отцу. Кроме того, Вероника успела соскучиться по бабушке с дедушкой.

В Instagram певица опубликовала свежие кадры, запечатлев на камеру обстановку в родительской квартире. В комментариях к видео Юлии подметила, что они с Игорем не помогали ее близким с ремонтом. Проскурякова не скрывает: ее папа всегда хорошо зарабатывал и не нуждался в финансовой поддержке. Девушка подметила, что ей повезло с мужем. Николаев очень привязан к жене, однако не препятствует возлюбленной путешествовать без него.

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59-летний Николаев приехал в Геленджик без Проскуряковой
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