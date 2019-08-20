ЗВЕЗДЫ

Проскурякова привезла трехлетнюю Веронику в гости к бабашке

После отпуска в Краснодарском крае певица решила провести августовские каникулы в Екатеринбурге.

Проскурякова привезла трехлетнюю Веронику в гости к бабашке
Юлия Проскурякова (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Юлия Проскурякова гостит у родителей. Примечательно, что супруг певицы — композитор Игорь Николаев — не препятствует возлюбленной путешествовать без него. В Екатеринбург артистка улетела вместе с трехлетней дочкой Вероникой. Ранее супруга музыканта отдыхала в Сочи, делясь впечатлениями от местных пляжей с галькой.

В родительский дом Проскурякова наведалась без мужа. Из-за плотного рабочего графика Игорь Николаев не смог составить избраннице компанию. Знаменитость показала, в каких условиях живут ее близкие, подметив, что ремонт в квартире ее мама и папа сделали сами, без помощи именитого зятя. Юлия добавила, что ее отец всегда хорошо зарабатывал и до сих пор обеспечивает семью.

В июле певица вместе с супругом побывала в Юрмале, навестив Примадонну отечественного шоу-бизнеса. Этот же курортный город выбрала и Алла Борисовна. В поездку Пугачева отправилась с супругом шоуменом Максимом Галкиным и 5-летними двойняшками Гарри и Лизой. Проскурякова отметила День семьи, любви и верности в компании мужа и Аллы Борисовны. Примечательно, что возлюбленный певицы не смог присутствовать на ужине.

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Звездные детиИгорь НиколаевЮлия Проскурякова

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Проскурякова привезла трехлетнюю Веронику в гости к бабашке
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