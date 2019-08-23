Марина Александрова назвала маму и дочку своими лучшими подругами

Марина Александрова разместила свою фотографию с родными людьми в «Инстаграм». «Мои лучшие подруги», — так актриса подписала снимок. Подписчики уточнили, правда ли, что Марина считает маму и дочь своими самыми близкими подружками. Александрова утвердительно ответила на вопрос подписчицы.
Сейчас актриса наслаждается летним отпуском. Она регулярно радует фолловеров своими кадрами с отдыха. Ее недавний снимок собрал множество лайков. На нем Марина в парике, который примерила для участия в новом проекте. По мнению пользователей, с такой прической Александрова – копия Миллы Йовович.
Актриса много лет замужем за режиссером Андреем Болтенко, с которым они растят сына и дочку.