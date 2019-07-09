Марина Александрова поделилась редким снимком дочери

Марина Александрова активно ведет свой Instagram, но редко публикует снимки детей от режиссера Андрея Болтенко. А именно 4-летней Кати и сына Андрея. Мальчик 11 июля отметит 7-летие. Лиц детей актриса принципиально не показывает. Сегодня актриса обнародовала фото дочки, бегущей по зеленой лужайке.

К снимку Марина написала пространный комментарий, начавшийся стихами Анастасии Орловой:

«Отчего так много света?

Отчего вдруг так тепло?

Оттого, что это – лето.

На все лето к нам пришло».

Судя по фото, актриса проводит время с детьми в Подмосковье, в красивом дачном поселке. Александрова задала подписчикам вопрос, в какие игры они играют с детьми на каникулах, и рассказала о семейных традициях. «Я с детства люблю «Вышибало», «Казаки-разбойники», а сейчас с детьми любим играть в «Карточки на лоб» (наше семейное название). Отгадываем героев мультфильмов, исторических личностей и разных знакомых людей», — поделилась звезда.

Поклонники с радостью вступили в обсуждение темы и рассказали о том, как занимают детей и сами проводят время в отпуске.

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Напомним, возлюбленным Марины Александровой был актер Александр Домогаров, первым мужем стал актер Иван Стебунов. С 2011 года Марина счастлива в браке с Андреем Болтенко.