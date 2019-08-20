«Ой, через год разбежитесь»: невестка Пугачевой проигнорировала слова хейтеров

В Stories 22-летняя Алена Краснова опубликовала свежие кадры, рассказав о том, с какой критикой и какими нелицеприятными высказываниями ей приходится сталкиваться. После того, как модель вышла замуж за внука Примадонны отечественного шоу-бизнеса она столкнулась с повышенным интересом журналистов и поклонников. Так, в большинстве случаев девушке задают вопросы, касающиеся ее личной жизни.

«Когда вышла замуж в 20 лет», «А почему так рано?!», «Когда детки?!», «Ой, через год разбежитесь, как все!!» — именно такие вопросы и малоприятные прогнозы получает супруга Никиты Преснякова в личных сообщениях Instagram.

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Сын Кристины Орбакайте и Алена Краснова поженились в июле 2017 года. В одном из интервью возлюбленный модели объяснял, почему они не торопятся заводить детей. Пока молодые люди хотят насладиться свободой: путешествовать, открывать для себя новые горизонты.

Сама Алена редко вступает в переписку с подписчиками. При этом девушка не смогла оставить без внимания слова хейтеров, отреагировав на их высказывания. Невестка Аллы Борисовны поиронизировала над слухами и кривотолками, не став отвечать на нелестные выпады в свой адрес. Вместо этого Краснова скопировала в Instagram все вопросы и критические замечания, касающиеся ее супружества. Алена отказалась от каких-либо комментариев, с равнодушием подчеркнув для себя волнующие хейтеров темы.

Напомним, что годовщину свадьбы Никита Пресняков отметил в дубайском ресторане вместе с возлюбленной. В марте супруги побывали в Нью-Йорке, а зимой летали на Бали.