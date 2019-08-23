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«Мы не шлепаем детей»: Цветаева высказалась о воспитательных мерах

Актриса растит троих детей и знает, с какими трудностями сталкиваются мамы.

«Мы не шлепаем детей»: Цветаева высказалась о воспитательных мерах
Анастасия Цветаева (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Анастасия Цветаева вместе с мужем Надавом Ольганом воспитывает двоих детей: шестилетнюю Эстер и трехмесячного Акива. От предыдущих отношений у знаменитости есть тринадцатилетний сын Кузьма. Юноша, судя по семейным снимкам, уже догнал по росту свою маму и отчима.

По словам актрисы, в ее семье кипят «итальянские страсти». Анастасия не скрывает: между домочадцами часто вспыхивают споры, однако уже спустя двадцать минут все начинают обниматься и мириться. Своих близких Цветаева любит за эмоциональность и «отходчивость». Рассуждая о воспитании отпрысков, знаменитость подметила, что она с мужем не при каких обстоятельствах не поднимают на детей руку.

«Мы не шлепаем детей, не ставим в угол», — добавила актриса.

Если они с возлюбленным хотят как-то наказать наследников за провинность, то лишают их на время гаджетов. Анастасия уверенна: лучший способ достучаться до ребенка — это поговорить с ним. Цветаева всегда готова пойти навстречу маленькой дочери или сыновьям. Ожидая, что и они, в свою очередь, проявят ту же отзывчивость. Актриса подметила, что никогда не заставляет Эстер убирать у себя в комнате. Вместо этого она выбрала другую тактику: Анастасия нашла безотказный аргумент, который действует на ее дочь. Цветаева объясняет малышке, что ее, как маму, порадует чистота и порядок в детской.

«Порадуй маму, пожалуйста, сделай то-то и то-то». Ну и у нас с мужем такая же мотивация», — заверила супруга Надава.

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Анастасия Цветаевавоспитание детейЗвездные дети

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«Мы не шлепаем детей»: Цветаева высказалась о воспитательных мерах
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