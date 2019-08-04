Цветаева предложила Савельевой перебраться в Израиль

Саша Савельева поделилась с подписчиками свежим селфи в Instagram. Ранее исполнительница уже выкладывала похожий снимок, однако позже удалила его, поддавшись минутному порыву.

«Так что ловите новую, свежую, утреннюю взамен… Правда без улыбашки, настроение сегодня другое», — посетовала супруга Кирилла Сафонова.

В марте певица родила первенца — сына Леона. Позже исполнительница объявила об уходе из группы «Фабрика». По словам Саши, теперь у нее появился слушатель, которому она будет петь свои песни. С рождением сына, Савельева так и не смогла привыкнуть к размеренной и спокойной жизни.

«Внутренняя суета, знаете ли… Когда все время куда-то бежишь, даже если бежать не надо. Привычка организма выработанная годами!! Но, кстати, работа над собой приносит свои плоды. Многие вещи начала делать с чувством, с толком, с расстановкой. У кого также внутренняя суета врывается в жизнь и сметает все на пути?! Ну и риторический вопрос: Как успокоиться?!» — обратилась к подписчикам Савельева.

Примечательно, что свежий пост экс-солистки группы «Фабрика» привлек внимание Анастасии Цветаевой. Актриса уже несколько лет живет в Израиле вместе со своими детьми и мужем Надавом Ольганом. В мае она родила третьего ребенка — сына Акива. У знаменитости есть 13-летний сын Кузьма и 6-летняя дочь Эстер.

Цветаева ответила на вопрос возлюбленной Кирилла Сафонова, предложив певице перебраться в Израиль. Ранее актриса утверждала, что это место идеально подходит для размеренной и спокойной жизни.

«Прожить в Израиле десять лет», — отметил Цветаева. «Отличный план», — добавила возлюбленная Кирилла Сафонова.

В одном из интервью супруг Саши Савельевой подметил, что он старается помогать избраннице заботиться о четырехмесячном сынишке. Сафонов сам встает ночью к малышу, меняет ему мокрые пеленки и ходит с ним на прогулки.